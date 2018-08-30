Цихелашвили: Государство делает все для превенции фактов, подобных задержанию у ущелья Трусо

30.08.2018 19:54 «Пока на территории Грузии незаконно задерживают хоть одного человека, это есть и является проблемой», — заявила Кетеван Цихелашвили, комментируя исчезновение лиц в Трусовском ущелье.



По словам государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства, государство делает все для превенции подобных фактов.





«Мы делаем все для превенции. Пока на территории Грузии незаконно задерживают хоть одного человека, это есть и будет проблемой, за которой последует соответствующая оценка и реагирование. Все усилия будут направлены на то, чтобы подобная практика не то чтобы сократилась, а вообще была пресечена», — заявила Кетеван Цихелашвили.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

