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Цихелашвили: Государство делает все для превенции фактов, подобных задержанию у ущелья Трусо


30.08.2018   19:54
«Пока на территории Грузии незаконно задерживают хоть одного человека, это есть и является проблемой», — заявила Кетеван Цихелашвили, комментируя исчезновение лиц в Трусовском ущелье.

По словам государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства, государство делает все для превенции подобных фактов.


«Мы делаем все для превенции. Пока на территории Грузии незаконно задерживают хоть одного человека, это есть и будет проблемой, за которой последует соответствующая оценка и реагирование. Все усилия будут направлены на то, чтобы подобная практика не то чтобы сократилась, а вообще была пресечена», — заявила Кетеван Цихелашвили.






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