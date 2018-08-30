Грузия чрезвычайно успешно выполняет повестку дня ассоциации с Евросоюзом - глава МИД

30.08.2018 20:34 Грузия чрезвычайно успешно выполняет соглашение об ассоциации с Евросоюзом и повестку дня, — об этом министр иностранных дел Грузии заявил в связи с обсуждением вопроса выполнения соглашения об ассоциации между ЕС и Грузией, которое сегодня пройдет в Европарламенте.



По его словам, Грузия получила позитивную оценку от всех стран-членов ЕС.



«Мы ждем, что эти оценки будут такими же позитивными в ходе обсуждения. Для Грузии чрезвычайно важно окончательное вступление в Евросоюз. У нас есть очень амбициозный план», — говорит министр иностранных дел Грузии.



По его словам, уже разработана дорожная карта, которая предусматривает активное вовлечение Грузии в разные проекты ЕС.



«Уровень, который есть у нас с Евросоюзом, новые форматы обеспечивают то, что выполнение повестки дня ассоциации проходит чрезвычайно успешно», — заявил Давид Залкалиани.



Сегодня в Европарламенте рассмотрят вопрос выполнения соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Грузией.















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