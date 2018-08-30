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Многие иностранцы недобросовестно пользуются регуляциями на ПМЖ в Грузии - депутат


30.08.2018   20:38
В последние годы Грузия стала очень привлекательной страной для мигрантов и многие иностранцы недобросовестно пользуются существующими законодательными регуляциями, — об этом заявил депутат парламентского большинства Илья Цулая.

По его словам, осуществляются законодательные поправки, которые значительно ограничивают получения вида на жительство в Грузии.

«Согласно сегодняшнему законодательству, в случае покупки недвижимого имущества на 35 000 долларов США, иностранней может получить ПМЖ в Грузии на год. Этот предел по нашему законопроекту увеличен до 100 000 долларов. Также, если в случае продажи недвижимого имущества иностранец сохранял ПМЖ на год, по новому закону, в случае передачи недвижимости другому лицу, он автоматически теряет это право. Т.е. фиктивные продажи лишь с целью получения вида на жительство будут невозможными», — отметил депутат.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе призывает членов парламента поддержать поправки в закон «О правовом положении иностранцев и лиц, не имеющих гражданства». Авторы законодательных поправок – члены парламентского большинства Гоча Энукидзе и Илья Цулая.






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