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Хулордава: В отчете Европарламента подчеркивается крепкое стремление Грузии к Евросоюзу


30.08.2018   21:30
В Европарламенте рассмотрели отчет о выполнении Грузией соглашение об ассоциации.

По словам председателя комитета по интеграции с Европой парламента Грузии Тамар Хулордава, в отчете особо подчеркивается крепкое стремление Грузии к ЕС, высокая поддержка общества в отношении европейской интеграции и поддержка европейской перспективы Грузии.

«Этот отчет является очень коротким, чтобы передать весь тот прогресс, которого мы достигли с оформления соглашения об ассоциации по сегодня. Безвизовое сообщение в странах ЕС бесспорно является очень важной и ощутимой пользой для наших граждан. В отчете мы читаем рекомендацию для стран-членов Евросоюза признать Грузию безопасной страной и таким образом способствовать беспрепятственному пользованию безвизовым сообщением», — заявляет Тамар Хулордава.

В комитете по иностранным делам Европарламента представили отчет о выполнении соглашения об ассоциации с Грузией. Отчет, докладчиком по которому был Андрес Мамикинс, представила британский депутат, член социал-демократов Клэр Муди.






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