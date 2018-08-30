Хулордава: В отчете Европарламента подчеркивается крепкое стремление Грузии к Евросоюзу

30.08.2018 21:30 В Европарламенте рассмотрели отчет о выполнении Грузией соглашение об ассоциации.



По словам председателя комитета по интеграции с Европой парламента Грузии Тамар Хулордава, в отчете особо подчеркивается крепкое стремление Грузии к ЕС, высокая поддержка общества в отношении европейской интеграции и поддержка европейской перспективы Грузии.



«Этот отчет является очень коротким, чтобы передать весь тот прогресс, которого мы достигли с оформления соглашения об ассоциации по сегодня. Безвизовое сообщение в странах ЕС бесспорно является очень важной и ощутимой пользой для наших граждан. В отчете мы читаем рекомендацию для стран-членов Евросоюза признать Грузию безопасной страной и таким образом способствовать беспрепятственному пользованию безвизовым сообщением», — заявляет Тамар Хулордава.



В комитете по иностранным делам Европарламента представили отчет о выполнении соглашения об ассоциации с Грузией. Отчет, докладчиком по которому был Андрес Мамикинс, представила британский депутат, член социал-демократов Клэр Муди.















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