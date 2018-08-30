Алиев: Азербайджан и Грузия должны приложить дополнительные усилия для увеличения торгового оборота

30.08.2018 21:39 В четверг состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с прибывшим в страну с визитом премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе.



Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил премьер-министра Грузии Мамуку Бахтадзе.



Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Мамука Бахтадзе сделали официальное фото.



Президент Азербайджана и премьер-министр Грузии выступили на встрече.



Тепло поприветствовав премьер-министра Грузии в Азербайджане, Президент Ильхам Алиев поздравил Мамуку Бахтадзе с назначением на должность премьер-министра, пожелал ему новых успехов на этом ответственном посту. Глава государства подчеркнул, что визит Мамуки Бахтадзе в Азербайджан вскоре после назначения его главой правительства Грузии еще раз показывает, что азербайджано-грузинские связи находятся на очень высоком уровне.



"Веками наши народы жили в условиях дружбы и добрососедства. Сегодня связи между двумя независимыми государствами построены на прочном фундаменте. Грузия и Азербайджан совместно осуществили многие важные проекты. Совместными усилиями мы изменили энергетическую карту мира. Реализуемые нами совместно проекты в транспортной сфере имеют большое значение для евразийского континента. В реализации этих проектов активно участвуют и грузинская, и азербайджанская, и турецкая стороны. Считаю, что в нынешний период мы должны приложить дополнительные усилия для увеличения торгового оборота. Знаю, что в Грузии прекрасный инвестиционный климат. Мы очень рады, что Азербайджан многие годы занимает первое место среди стран, вкладывающих зарубежные инвестиции в Грузию. Сегодня мы обсудим многие вопросы, в том числе вопросы регионального сотрудничества. Еще раз сердечно приветствую Вас, желаю Вам приятного и успешного визита", - сказал Президент Ильхам Алиев.



Выразив удовлетворение визитом в Aзербайджан, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе напомнил о том, что неоднократно бывал в Баку как председатель Акционерного общества "Грузинские железные дороги", сказал, что стремительные процессы развития, происходящие в нашей столице, произвели на него глубокое впечатление, расценил это как показатель большого экономического прогресса в Азербайджане.



Maмука Бахтадзе подчеркнул, что отношения между двумя странами стремительно развиваются.



"Грузия и Азербайджан – стратегические партнеры, и это очень большое достижение. Для нас очень важны отношения между народами. Для нас также важны добрососедские, дружественные и братские связи. Наши предки заложили прекрасную основу наших связей, и эти связи уже стремительно развиваются на этой основе. Региональные проекты, которые мы осуществили вместе, действительно очень выгодны для международного сотрудничества и региона. Мы многого достигли в рамках регионального сотрудничества в транспортной, энергетической и других сферах. Конечно, наш потенциал велик, и я надеюсь, что в результате двусторонних связей и реализации двусторонних проектов мы сможем еще лучше развить этот потенциал. Торговый оборот между нашими странами растет. B этом году он может достичь миллиарда долларов, однако это не означает полного использования нашего потенциала, у нас есть еще больший потенциал. Я уверен, что в результате двустороннего сотрудничества в последующие два года мы сможем увеличить этот оборот на 50-60 процентов. Отрадно, что у нас эффективное сотрудничество и в других сферах, в том числе в области культуры, искусства, спорта. Радует, что азербайджанские туристы и инвесторы очень комфортно чувствуют себя в Грузии. Уверен, что совместными усилиями мы сможем достичь еще больших целей. Благодарю Вас за теплый прием", - сказал грузинский премьер.



Затем состоялся рабочий обед Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе.















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