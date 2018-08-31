Каладзе считает обсуждаемым предложение оппозиции о присовении одной из улиц Тбилиси имени Маккейна

31.08.2018 11:14 Мэр столицы Каха Каладзе не видит проблемы в связи с присвоением одной из тбилисских улиц имени сенатора Джона Маккейна.



Как сообщил Каладзе журналистам, обсуждение этого вопроса возможно, однако решение должно принять собрание муниципалитета (сакребуло).



«Этот вопрос можно обсудить, подождем рассмотрения этого вопроса в собрании муниципалитета», - отметил Каха Каладзе.















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