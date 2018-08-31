Мэтью Брайза: Россия годами находилась в необъявленной войне с Грузией

31.08.2018 12:17 «Думаю любой, кто наблюдал за тем, как Россия осуществляла войну в Украине, должен понимать, что Россия годами находилась в необъявленной войне с Грузией» - заявил бывший помощник Госсекретаря США на Южном Кавказе Мэтью Брайза на мероприятии в Европейском парламенте "10 лет - помни август 2008 года".



По его словам, до 2008 года Россия вела информационную войну против Грузии.



"Россия осуществила разведывательные операции, убийства, правовые шаги, которые подорвали власть правительства Грузии, и увеличили власть сепаратистских лидеров. Так что, если посмотреть на нелинейную российскую доктрину гибридной войны, увидите, что российская концепция войны включает постоянную международную конкуренцию и конфликт, в которой она использует инструменты государственного управления, экономики, гуманитарной помощи и информационной войны, и часто использует военную силу как последний шаг, или же в форме миротворцев. Именно это сделала Россия в Грузии, но она делала это на протяжении ряда лет. Факт, что война не началась с первых залпов артиллерии со стороны Грузии в ответ югоосетинской стороны. Факт, что война шла в течение ряда лет, но это была необъявленная война, начатая Россией"- заявил Мэтью Брайза.



В Европарламенте по поддержке группы европейских консерваторов и реформаторов провели мероприятие "10 лет - помни август 2008 года!". Мероприятие вела депутат Европарламента Анна Фотыга.

















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