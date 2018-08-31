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Подход власти Грузии к СМИ остается тревожным - независимый эксперт ЕС


31.08.2018   14:14
Независимый эксперт Нона Михелидзе выступила в Европарламенте со скандальным заявлением. Сегодня на внешнем комитете Европарламента обсудили договор Ассоциации между Грузией и Евросоюзом. По ее заявлению, "подход власти Грузии к СМИ остается тревожным".

Официальный отчет по Грузии, подготовленный Андресом Мамикинсом, был сравнительно менее острым. Однако альтернативное заключение, выполненное по заказу Евросоюза независимым экспертом, резко противоречило официальному отчету.

В Европейском парламенте Нона Михелидзе говорила о похищении Афгана Мухтарлы, деле Эмре Чабука, и СМИ.

По ее словам, "Грузинская мечта" старается контролировать медиа.

В то же время Михелидзе говорит о деле "Рустави 2", и заявляет, что власть старалась захватить телекомпанию через суд.

"Что касается защиты прав человека, были два особых случая, похищение азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы, и вопрос Мустафы Эмре Чабука. Подход власти к СМИ также остается тревожным. Тогда, когда при власти Саакашвили на СМИ осуществлялись насильственные нападения полиции и силовых ведомств, новое правительство обращается к другим методам для контроля редакционной политики. Это может быть шантаж владельцев телеканалов, которые владеют также и другим бизнесом. Это касается дела "ТВ Пирвели". В то же время использование суда в случае "Рустави 2", контроль "Общественного вещателя", а также объединение телеканалов для создания одного провластного канала"- заявила эксперт.








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