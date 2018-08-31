Иванишвили настолько влиятелен, что это не может не навредить положению в стране - депутат Европарламента

31.08.2018 14:16 Депутаты парламента выступили с заявлениями в Европейском парламенте в ходе обсуждения выполнения договора Ассоциации между Грузией и Евросоюзом. Среди тем обсуждения были выборочное правосудие и политически мотивированные дела.



Депутат Европарламента Сандра Калниете в разговоре о Бидзине Иванишвили отметила, что он настолько влиятельный в Грузии, что сложно, чтобы это не вредило существующему положению в стране.



"В Грузии функционирует демократия, но остаются проблемы в государственной администрации. У Иванишвили настолько большое влияние, что сложно, чтобы это не вредило существующему положению в стране. Те, кто во власти, должны осознавать, что демократия не может работать, если не уважает оппозицию. У оппозиции должен быть шанс быть включенной в принятии решений, и защищать интересы своих избирателей"- заявила член Европарламента Сандра Калниете.



Выступая с речью в Европарламенте, независимый эксперт Нона Михелидзе заявила, что у Грузии есть политические заключенные, которые ранее были во власти.



"Евросоюз всегда был позитивным к Грузии. Сейчас нам необходимо не допускать того, что происходит в Молдове. Грузия явно успешная история в контексте Восточного партнерства, где есть Лукашенко и Алиев. Очень легко быть успешными в таком контексте. По моему мнению, Евросоюзу следует открыто сказать грузинскому народу причину, почему вы пока не говорите о вступлении, и этой причиной является то, что у Грузии есть реальные проблемы в развитии демократии"- заявила Нона Михелидзе.



Еще один член Европарламента Лоуренс Мередит в разговоре о Грузии выделил несколько вопросов, которые, по его мнению, все еще остаются вызовом.



"У нас не должно создаваться такое впечатление, что все идеально. Существуют несколько вызовов, которые необходимо выделить. Это судебная система. Весьма важно, чтобы у населения было доверие к суду, и следует сделать шаги в данном направлении. Вызовом остается перспектива президентских выборов. Существенно важно, чтобы эти выборы проводились в свободной и демократической среде. Мы внимательно проследим за этим"- заявил Лоуренс Мередит.



Напомним, официальный отчет о Грузии, который был относительно менее острым, подготовил Андрес Мамикинс. Однако альтернативное заключение, заказанное Евросоюзом независимому эксперту, было резко противоположным официальному отчету.

















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