Маргвелашвили решил не баллотироваться в президенты на этих выборах

31.08.2018 15:56 В этих выборах я принимать участие не намерен, - об этом президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил на встрече со студентами.



По его словам, он продолжит служить Грузии в другой форме.



«Как в течение 5 лет президентства и до того, а также в будущем, моей службой будет служба Грузии. Не было момента, чтобы я находился на службе элите или другой группе, это служение начиналось и продолжалось гражданами Грузии. В этих выборах я не намерен принимать участие, а продолжу служить вашей стране в другой форме», - обратился президент к студентам.















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