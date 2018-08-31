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Маргвелашвили решил не баллотироваться в президенты на этих выборах


31.08.2018   15:56
В этих выборах я принимать участие не намерен, - об этом президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил на встрече со студентами.

По его словам, он продолжит служить Грузии в другой форме.

«Как в течение 5 лет президентства и до того, а также в будущем, моей службой будет служба Грузии. Не было момента, чтобы я находился на службе элите или другой группе, это служение начиналось и продолжалось гражданами Грузии. В этих выборах я не намерен принимать участие, а продолжу служить вашей стране в другой форме», - обратился президент к студентам.






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