|
|
Маргвелашвили решил не баллотироваться в президенты на этих выборах
31.08.2018 15:56
В этих выборах я принимать участие не намерен, - об этом президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил на встрече со студентами.
По его словам, он продолжит служить Грузии в другой форме.
«Как в течение 5 лет президентства и до того, а также в будущем, моей службой будет служба Грузии. Не было момента, чтобы я находился на службе элите или другой группе, это служение начиналось и продолжалось гражданами Грузии. В этих выборах я не намерен принимать участие, а продолжу служить вашей стране в другой форме», - обратился президент к студентам.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна