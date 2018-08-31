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В Главной прокуратуре Грузии начинается реорганизация
31.08.2018 16:37
В Главной прокуратуре Грузии объявлена реорганизация. Как сообщают в прокуратуре, решением главного прокурора Шалвы Тадумадзе, в первую очередь, изменения коснутся структурных единиц Главной прокуратуры, в которых заняты публичные служащие, также будет проведена аттестация прокуроров, работающих в системе на руководящих должностях и многокомпонентная система оценок.
По данным пресс-службы ведомства, на первом этапе реорганизация коснется: прокуроров всех округов и их заместителей, районных прокуроров и их заместителей, прокуроров автономной республики и их заместителей, а также руководителей и заместителей структурных единиц Главной прокуратуры.
«По решению Шалвы Тадумадзе, процессом реорганизации будет руководить специально созданная группа, которая обеспечит аттестацию, многокомпонентную оценку и организацию собеседований с главным прокурором.
До окончания реорганизации лицам на руководящих должностях прокуратуры будет приостановлена выдача надбавок и премий.
Текущая реорганизация в Главной прокуратуре Грузии служит формированию новой структуры и созданию эффективного управления», - говорится в информации прокуратуры.
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