Управляющий «Либерти банк» проиграл в голландском суде иск против Саакашвили

31.08.2018 18:23 Управляющий «Либерти банк» Ираклий Рухадзе проиграл иск в голландском суде против экс-президента Михеила Саакашвили.



Рухадзе требовал от Саакашвили компенсации и публичных извинений за публичные высказывания. Саакашвили в мае этого года обвинил Рухадзе в том, что он при помощи банков грабит население Грузии.



"Их целью является привязать меня к суду на несколько недель, чтобы я не был занят Грузией. Я должен потратить свои последние скромные финансовые ресурсы на борьбу с Иванишвили (основатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия") и его мафией. Сами они платят тысячи долларов своим юристам для подобных дел", - заявил Саакашвили в эфире телеканала после первого судебного заседания.



Решение суда прокомментировал экс-президент написал на своей странице в сети Фейсбук.



"Главная олигархическая опора Иванишвили, Рухадзе, полностью проиграл свой иск против меня в суде Голландии.



Вот такая разница между европейским судом и судом Бидзины. Голландскому судье потребовалось всего одно заседание, чтобы разобраться во всем.



Суд признал его лицом, включенным в государственную политику, и опроверг утверждение, будто он занимается только частным бизнесом.



Этим решением практически подтвердился олигархический характер грузинской политики"- пишет бывший президент Грузии Михеил Саакашвили.

















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