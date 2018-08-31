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Управляющий «Либерти банк» проиграл в голландском суде иск против Саакашвили
31.08.2018 18:23
Управляющий «Либерти банк» Ираклий Рухадзе проиграл иск в голландском суде против экс-президента Михеила Саакашвили.
Рухадзе требовал от Саакашвили компенсации и публичных извинений за публичные высказывания. Саакашвили в мае этого года обвинил Рухадзе в том, что он при помощи банков грабит население Грузии.
"Их целью является привязать меня к суду на несколько недель, чтобы я не был занят Грузией. Я должен потратить свои последние скромные финансовые ресурсы на борьбу с Иванишвили (основатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия") и его мафией. Сами они платят тысячи долларов своим юристам для подобных дел", - заявил Саакашвили в эфире телеканала после первого судебного заседания.
Решение суда прокомментировал экс-президент написал на своей странице в сети Фейсбук.
"Главная олигархическая опора Иванишвили, Рухадзе, полностью проиграл свой иск против меня в суде Голландии.
Вот такая разница между европейским судом и судом Бидзины. Голландскому судье потребовалось всего одно заседание, чтобы разобраться во всем.
Суд признал его лицом, включенным в государственную политику, и опроверг утверждение, будто он занимается только частным бизнесом.
Этим решением практически подтвердился олигархический характер грузинской политики"- пишет бывший президент Грузии Михеил Саакашвили.
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