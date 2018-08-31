Шалва Нателашвили по своей инициативе отправился на похороны сенатора Джона Маккейна

31.08.2018 18:37 Кандидат в президенты Грузии Шалва Нателашвили в знак уважения памяти американского сенатора Джона Маккейна отправился в США один, по своей инициативе.



В беседе с журналистами до отправления в США Нателашвили раскритиковал грузинскую власть за то, что на похороны Маккейна не отправляется делегация высшего ранга. Напомним, что в похоронах будут участвовать вице-спикер парламента Тамар Чугошвили и лидер меньшинства Давид Бакрадзе.



"Режим, как и во всем другом, и здесь опозорился, и на похороны этого большого друга оправилось не высшее руководство государства, а представители третьего-четвертого класса"- заявил Шалва Нателашвили.



Сенатора в последний путь проведет делегация Грузии из двух человек. В США уже поехали депутат "Грузинской мечты" Тамар Чугошвили и депутат "Европейской Грузии" Давид Бакрадзе.



На похоронах национального героя Грузии не будут присутствовать президент, премьер-министр, и председатель парламента Грузии.



Республиканский сенатор США Джон Маккейн скончался 25 августа в возрасте 81 года. В 2017 году Маккейну поставили диагноз агрессивной формы рака, и сделали срочную операцию. За день до кончины его семья заявила, что сенатор прекращает лечение.



Маккейн не раз бывал в Грузии, и защищал интересы Грузии в законодательном органе США. В 2006 году президент Грузии Михеил Саакашвили наградил сенатора Маккейна Орденом Святого Георгия, а в январе 2010 года Орденом Национального героя Грузии за поддержку, которую он оказал Грузии во время войны с Россией.

















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