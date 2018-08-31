Помилует ли президент протоиерея Георгия Мамаладзе?

31.08.2018 20:24 Президент Грузии не уточняет позицию в связи с помилованием протоиерея Георгия Мамаладзе, обвиняемого по делу «о цианиде». По словам Георгия Маргвелашвили, о решении он объявит после совещания с комиссией по помилованию.



«В связи с этим я пока не слушал позицию комиссии по помилованию. Насколько я знаю, они рассматривают. О решении я сообщу вам после совещания с комиссией», — заявил Маргвелашвили в разговоре с журналистами.



Сегодня на брифинге Георгий Маргвелашвили заявил, что не будет баллотироваться на выборах президента 2018 года.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

