В Тбилиси пройдет международный форум по вопросам ночной экономики

31.08.2018 21:01 В октябре в Тбилиси пройдет международный форум по вопросам ночной экономики, на который будут приглашены ночные мэры городов разных стран, — об этом журналистам заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.



По словам Каладзе, на форуме будут говорить об опыте разных стран в направлении ночной экономики.



«В октябре мы планируем провести в Грузии очень большой форум международного значения. На форум будут приглашены ночные мэры городов разных стран. Мы будем обсуждать и говорить, что было сделано в разных странах в этом направлении, каким было участие муниципалитета, в каких проектах принималось участие. По первому проекту в ночные часы будут добавлены автобусы, в пятницу и субботу. Этот проект будет задействован уже с середины сентября. Идет работа над другими важными проектами и я буду периодически предоставлять вам информацию», — заявил Каха Каладзе.















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