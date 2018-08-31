Грузию с официальным визитом посетит министр иностранных дел Японии

31.08.2018 21:29 4-5 сентября Грузию с официальным визитом посетит министр иностранных дел Японии Таро Коно.



По информации министерства иностранных дел Грузии, на протяжении установленных двусторонних отношений с Грузией, это первый визит высокого ранга.



Глава внешнеполитического ведомства Японии проведет встречи с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, премьером Мамукой Бахтадзе и министром иностранных дел Давидом Залкалиани. Таро Коно почтит память и возложит венки к Мемориалу погибших героев Грузии.



По оценке МИД Грузии, визит министра иностранных дел Японии в Грузию, является подтверждением дружественных отношений двух стран и поддержку Грузии выражаемую на высоком уровне.















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