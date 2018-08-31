|
|
Грузию с официальным визитом посетит министр иностранных дел Японии
31.08.2018 21:29
4-5 сентября Грузию с официальным визитом посетит министр иностранных дел Японии Таро Коно.
По информации министерства иностранных дел Грузии, на протяжении установленных двусторонних отношений с Грузией, это первый визит высокого ранга.
Глава внешнеполитического ведомства Японии проведет встречи с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, премьером Мамукой Бахтадзе и министром иностранных дел Давидом Залкалиани. Таро Коно почтит память и возложит венки к Мемориалу погибших героев Грузии.
По оценке МИД Грузии, визит министра иностранных дел Японии в Грузию, является подтверждением дружественных отношений двух стран и поддержку Грузии выражаемую на высоком уровне.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна