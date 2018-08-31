Гоциридзе: Георгий Маргвелашвили знал, что не имел никакого шанса

31.08.2018 22:02 Председатель фракции «Национального движения» Роман Гоциридзе называет «неправильным» решение Георгия Маргвелашвили не баллотироваться на президентских выборах.



Как заявил оппозиционный депутат, в этом решении Маргвелашвили, возможно, в большой степени значение имело давление Бидзины Иванишвили.



Несмотря на это, по мнению Гоциридзе, Маргвелашвили мог создать собственную политическую команду, и этим заявить о том, что остается в будущей политической жизни и взять ориентир на выборы 2020 года.



«Президент принял неправильное решение. Он мог продолжить политическую жизнь страны, хотя бы как независимый кандидат или создать свою политическую команду и сделать акцент на будущей политической жизни. Реально это была его администрация, люди, которых он собрал.



Что касается конкретно от участия в выборах, тут, наверное, работает и фактор Иванишвили, так как то давление, которое оказывалось со стороны Бидзины Иванишвили на протяжении пяти лет, вероятно, стало одной из причин возникновения дискомфорта. Я бы не стал говорить, что он испугался Бидзины Иванишвили, но факт, что это давление оказалось тяжелым… Самое главное, что он знал, что у него нет никаких шансов выйти во второй тур, однако участием в кампании он мог сделать заявку о том, что остается в будущей политической жизни и взять ориентир на 2020 год», - заявил Роман Гоциридзе.















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