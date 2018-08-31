В «Европейской Грузии» оценивают решение президента как уход от ответственности

31.08.2018 22:04 По заявлению члена «Европейской Грузии» Элене Хоштария, решение президента Георгия Маргвелашвили это «уход от ответственности, печальная и непонятная позиция».



Так оценивает Хоштария решение Георгия Маргвелашвили не баллотироваться на президентских выборах.



«В первую очередь, непонятен тот факт, почему в ситуации, когда общество ждет решения президента, он довел до последнего момента с объявлением своей позиции. Тем более, когда выборы – это возможность бороться с проблемами, накопившимися в стране в период правления «Грузинской мечты», ответственность за это разделяет, в том числе, и президент. А отказ от борьбы является уходом от ответственности, это печальная и непонятная позиция», - заявила Хоштария.















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