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В «Европейской Грузии» оценивают решение президента как уход от ответственности


31.08.2018   22:04
По заявлению члена «Европейской Грузии» Элене Хоштария, решение президента Георгия Маргвелашвили это «уход от ответственности, печальная и непонятная позиция».

Так оценивает Хоштария решение Георгия Маргвелашвили не баллотироваться на президентских выборах.

«В первую очередь, непонятен тот факт, почему в ситуации, когда общество ждет решения президента, он довел до последнего момента с объявлением своей позиции. Тем более, когда выборы – это возможность бороться с проблемами, накопившимися в стране в период правления «Грузинской мечты», ответственность за это разделяет, в том числе, и президент. А отказ от борьбы является уходом от ответственности, это печальная и непонятная позиция», - заявила Хоштария.






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