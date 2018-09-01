Каладзе посетит празднование Тбилисоба в Минске

01.09.2018 12:28 Мэр Тбилиси Каха Каладзе посетит культурные дни Грузии, которые пройдут в Минске, 1 и 2 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Тбилиси.



В белорусской столице мэр Тбилиси примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 100-летию Первой Грузинской Демократической Республики. Более того, Каладзе встретится с председателем городского исполнительного комитета Минска Андреем Шорецем.



Напомним, в рамках дней грузинской культуры в Минске пройдет фестиваль «Тбилисоба». Участие в нем примут фольклорные ансамбли из Грузии. Кроме того, гости «Тбилисоба» смогут посетить дегустации вина и грузинских блюд, выставки, мастер-классы и многие другие мероприятия.



В рамках дней грузинской культуры в Минске также запланирован показ грузинских фильмов и выставка грузинского художника из Беларуси Леонида Данелия.



Завершатся Дни концертом государственного академического ансамбля народной грузинской песни и танца «Эрисиони».















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