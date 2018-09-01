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Билл Клинтов советовал бывшему Ельцину больше есть


01.09.2018   12:33
В США в четверг были рассекречены стенограммы и заметки со встреч Билла Клинтона с Борисом Ельциным. "Некоторые из них показывают, насколько американо-российские отношения определяются теми, кто правит в Кремле и Белом доме. Некоторые демонстрируют, что эти отношения с их проблемами сильнее любых двух человек", - пишет журналистка BuzzFeed Эмили Тэмкин.

В одном из документов говорится о выборах 1996 года. "Ельцин пытался объяснить Клинтону, насколько пагубным для российских реформ будет возвращение в Россию коммунизма. Клинтон в ответ сказал, что ему надо больше есть, и тогда Ельцин начал говорить о своем рационе", - пишет Тэмкин. "Я заметил, что вы похудели. Вам нужно что-то есть", - говорил Клинтон.

Ельцин пытался убедить Клинтона, что коммунисты "все уничтожат", и сказал: "Они хотят вернуть Крым". "Это, правда, сделает не Зюганов, а Путин, спустя 18 лет", - комментирует Тэмкин.

"На свою избирательную кампанию Ельцин просил для России кредит на 2,5 млрд долларов. Клинтон заявил, что обратится к МВФ", - передает журналистка.

Кампания сказалась на Ельцине, но Клинтон ему сказал, что тот прекрасно выглядел, когда танцевал с девушками из музыкальной группы. "Меня разочаровывает, что для меня во время моей кампании никто не устраивает подобных мероприятий", - добавил он. Когда пришло время для кампании Клинтона, Ельцин заявил, что будет за него болеть, и обещал, что Россия не будет вмешиваться в выборы.

"В 1997 году на саммите в Хельсинки Ельцин хотя бы в одном проявил сходство с Путиным. Он выразил озабоченность по поводу расширения НАТО, включающего бывшие советские республики, такие как Украина", - сообщает автор статьи.

Находясь в Денвере, российский президент говорил, что похудел. "Мой костюм не стал чуть больше? Тут кое-чего не хватает", - сказал Ельцин, похлопывая себя по животу. "Это все равно что потерять старых друзей", - ответил Клинтон. "Вы прекрасно выглядите", - отметил он. "Я предпочитаю, чтобы мне об этом говорили женщины", - сказал Ельцин.

В марте 1999 года Клинтон проинформировал Ельцина о том, что США и Европа решили начать бомбардировки в Сербии. Ельцин заявил, что это "очень печально", и их отношения больше никогда не будут прежними.

"Но оба они продолжали общаться, и в следующем году Ельцин рассказал Клинтону о человеке, которого он считал обстоятельным, сильным и общительным", - пишет Тэмкин.

"Вскоре, в ближайшие несколько дней, вы встретитесь с господином Путиным. Я бы хотел вам о нем рассказать, в этот раз кратко, чтобы вы знали, что это за человек. Я долго думал о том, кто может стать следующим президентом России в 2000 году. К сожалению, на сей раз я не смог найти действующего кандидата. Наконец, я наткнулся на него, Путина, и я изучил его биографию, его интересы, связи и так далее. Я выяснил, что он человек основательный, он в курсе различных вопросов в сфере его компетенции. В то же время он обстоятельный, сильный и очень общительный. Он с легкостью может установить хорошие отношения и контакты со своими партнерами. Я уверен, вы найдете в нем высококвалифицированного партнера. Я глубоко убежден в том, что его поддержат как кандидата в 2000 году. Мы работаем над этим соответствующим образом", - говорил Ельцин.






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