Планируется визит премьер-министра Грузии в Армению

01.09.2018 14:11 Планируется визит премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе в Армению, — об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил грузинским журналистам в Ереване.



По словам Пашиняна, официальный визит Мамуки Бахтадзе в Армению планируется в ближайшем будущем.



«Я говорил с Мамукой Бахтадзе, поздравил с должностью премьер-министра. Мы ждем согласования последних деталей. После этого Мамука Бахтадзе посетит нас с официальным визитом», — заявил Никол Пашинян.















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