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Планируется визит премьер-министра Грузии в Армению
01.09.2018 14:11
Планируется визит премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе в Армению, — об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил грузинским журналистам в Ереване.
По словам Пашиняна, официальный визит Мамуки Бахтадзе в Армению планируется в ближайшем будущем.
«Я говорил с Мамукой Бахтадзе, поздравил с должностью премьер-министра. Мы ждем согласования последних деталей. После этого Мамука Бахтадзе посетит нас с официальным визитом», — заявил Никол Пашинян.
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