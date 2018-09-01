Наши отношения с Грузией должны быть особыми - Пашинян

01.09.2018 14:18 Никол Пашинян – Грузинский и армянский народы должны быть уверены, что в наших действиях нет никакого заговора или негативного помысла



Грузинский и армянский народы должны быть уверены, что в наших действиях нет никакого заговора или негативного помысла, — об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил грузинским журналистам в Ереване.



По словам Пашиняна, отношения Армении с Грузией всегда должны быть особыми и защищенными от геополитического воздействия.



«Думаю, мой визит в Грузию, в Самцхе-Джавахети был очень теплым. Этот визит показывает близость наших отношений. Я всегда говорил, даже находясь в оппозиции, что наши отношения с Грузией должны быть особыми и мы должны работать над защитой этих отношений от геополитического воздействия. Таково моё мнение о наших отношениях с нашими двумя соседями – Грузией и Ираном.



Это был мой первый международный визит. Сначала я поехал в Тбилиси, а затем отправился в Самцхе-Джавахети. Думаю, это был очень успешный визит. Надеюсь, что этот визит переведет наши отношения на новый уровень.



Мы с нетерпением ждем визита нового премьер-министра Грузии. Я уверен, что и этот визит будет очень плодотворным и успешным», — отметил премьер Армении.



По его словам, две страны смогут еще больше укрепить отношения.



«Что касается Самцхе-Джавахети, как вы знаете, там живет много армян и моим главным посланием там было то, что Грузия и Армения – друзья, соседи. Мы братские народы и в наших отношениях не должно быть ничего такого, что очернит нашу дружбу и партнерство.



Грузинский народ должен быть уверен, что в действиях Армении в отношении Грузии нет никакого заговора или негативного помысла. А армянский народ должен быть уверен, что в действиях правительства Грузии и грузинского народа нет никакого заговора и негативного аспекта. Думаю, конкретной задачей нашего правительства является обеспечения осуществления этой формулы и думаю, эта формула будет лучшей гарантией наших отношений. Таким образом, мы сможем еще более укрепить наши отношения», — заявил Никол Пашинян.















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