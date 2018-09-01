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Наши отношения с Грузией должны быть особыми - Пашинян


01.09.2018   14:18
Никол Пашинян – Грузинский и армянский народы должны быть уверены, что в наших действиях нет никакого заговора или негативного помысла

Грузинский и армянский народы должны быть уверены, что в наших действиях нет никакого заговора или негативного помысла, — об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил грузинским журналистам в Ереване.

По словам Пашиняна, отношения Армении с Грузией всегда должны быть особыми и защищенными от геополитического воздействия.

«Думаю, мой визит в Грузию, в Самцхе-Джавахети был очень теплым. Этот визит показывает близость наших отношений. Я всегда говорил, даже находясь в оппозиции, что наши отношения с Грузией должны быть особыми и мы должны работать над защитой этих отношений от геополитического воздействия. Таково моё мнение о наших отношениях с нашими двумя соседями – Грузией и Ираном.

Это был мой первый международный визит. Сначала я поехал в Тбилиси, а затем отправился в Самцхе-Джавахети. Думаю, это был очень успешный визит. Надеюсь, что этот визит переведет наши отношения на новый уровень.

Мы с нетерпением ждем визита нового премьер-министра Грузии. Я уверен, что и этот визит будет очень плодотворным и успешным», — отметил премьер Армении.

По его словам, две страны смогут еще больше укрепить отношения.

«Что касается Самцхе-Джавахети, как вы знаете, там живет много армян и моим главным посланием там было то, что Грузия и Армения – друзья, соседи. Мы братские народы и в наших отношениях не должно быть ничего такого, что очернит нашу дружбу и партнерство.

Грузинский народ должен быть уверен, что в действиях Армении в отношении Грузии нет никакого заговора или негативного помысла. А армянский народ должен быть уверен, что в действиях правительства Грузии и грузинского народа нет никакого заговора и негативного аспекта. Думаю, конкретной задачей нашего правительства является обеспечения осуществления этой формулы и думаю, эта формула будет лучшей гарантией наших отношений. Таким образом, мы сможем еще более укрепить наши отношения», — заявил Никол Пашинян.






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