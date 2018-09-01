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Стабильность Армении имеет большое значение для Грузии — посол


01.09.2018   15:20
Директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян принял посла Грузии в Армении Георгия Саганелидзе. Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе СНБ РА.

Приветствовав посла, директор обратился к традиционной дружбе двух братских народов, отметив, что тесное сотрудничество и устойчивые рабочие отношения имеют большое значение для Армении.

Поблагодарив за прием, посол Саганелидзе также отметил уже установившееся тесное сотрудничество, подчеркнув, что крепкие дружественные, теплые отношения двух наших стран только способствуют результативной работе, и впредь следует делать все, чтобы еще более углубить и укрепить их.

Подводя итог ознакомительному визиту в СНБ, посол Саганелидзе вновь подчеркнул, что стабильность Армении имеет большое значение для Грузии.






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