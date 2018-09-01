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Грузию посетит еврокомиссар Йоханнес Хан


01.09.2018   16:21
3-4 сентября Грузию посетит еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан.

По информации МИД Грузии, в рамках визита еврокомиссара в Тбилиси официально откроется европейская школа «Восточного партнерства».

По информации ведомства, примечательно, что европейская школа «Восточного партнерства» — это беспрецедентный проект Европейского Союза. Это будет первая школа, которая будет создана за пределами стран ЕС. После окончания школы ученики получат диплом с международнуой степенью бакалавра европейского стандарта.

Ученики будут отобраны из шести стран Восточного партнерства на соответствующей конкурсной основе. Для учебного года 2018-2019 уже отобрано 30 учеников.

По выбору Министерства образования и науки Грузии и Министерства образования и науки Грузии Европейская школа Восточного партнерства будет расположена на базе новой школы «Новая школа». Новое здание будет построено для Европейской школы восточного партнерства, которая была передана мэрии Тбилиси в сотрудничестве с мэрией Тбилиси.

В рамках визита состоятся встречи Йоханнеса Хана с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Мамукой Бахтадзе и министром иностранных дел Давидом Залкалиани.






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