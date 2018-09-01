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Город Батуми побратался с украинским городом Умань
01.09.2018 16:28
Украинский город Умань официально стал городом-побратимом Батуми. Соглашение о дружбе между городами подписали мэры Лаша Комахидзе и Александр Цебрий.
Достигнутое соглашение предусматривает сотрудничество Умани и Батуми в сферах туризма, культуры, экономики, наук, технологий, спорта, а также защиты окружающей среды.
Для участия в праздничных мероприятиях в Батуми также прибыли представители мэрий и администраций муниципалитетов городов-партнеров и побратимых Латвии, Армении, Польши, Беларуси, Румынии и Украины.
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