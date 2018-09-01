«Гражданское движение – Сила в единстве» образует политическую коалицию

01.09.2018 20:01 К нынешним выборам президента и ближайшим выборам парламента Грузии «Гражданское движение – Сила в единстве» образует единую политическую и избирательную коалицию, - об этом говорится в заявлении, которое распространяет движение «Сила в единстве».



«Главнейшей задачей нашего движения является осуществление коренных изменений, разработанных на основании всеобщего консенсуса с целью обеспечения фундамента для устройства грузинского государства, формирования справедливой и конкурентной политической среды и динамичного развития страны.



Чтобы достичь вышеуказанного, неотложной необходимостью является консолидация общества и политической оппозиции: для смены существующей власти на ближайших выборах парламента; формирования правительства национального согласия; осуществления выработанных путем широкого консенсуса декларированных законодательных (Конституция, избирательное законодательство) и совместных программных изменений.



Исходя из декларированного нами принципа широкого общественно-политического согласия и консолидации, заявляем: 1. На нынешних выборах президента и ближайших выборах парламента Грузии «Гражданское движение – Сила в единстве» образует единую политическую и избирательную коалицию; 2. На ближайших выборах парламента Грузии у всех субъектов движения, которые зарегистрируются избирательными субъектами, безусловно, будет возможность стать членом созданного на базе движения избирательного блока; 3. На этих же выборах первая, вторая и третья десятки пропорционального списка кандидатов в члены парламента Грузии будут укомплектованы по одному представителю от политических объединений, общественных организаций-членов платформы; 4. К ближайшим выборам парламента, с учетом 3-го пункта порядка и принципов комплектования избирательного списка (пропорционального и мажоритарного), управляющий совет движения примет и утвердит избирательный список двумя третями полного состава», - говорится в заявлении.



Учредители/участниками «Гражданского движения – Сила в единстве» являются: «Единое национальное движение» - Никанор Мелия, «Служи Грузии» - Мурман Думбадзе, Национал-демократическая партия – Бачуки Кардава, Христиан-консервативная партия – Шота Малашхия, «Новая Грузия» - Георгий Вашадзе. Организации-члены: «Европейские демократы Грузии» - Паата Давитя, «За новую Грузию» - Николоз Вашакидзе, «Государство для народа» - Ника Мачутадзе, «Гражданский альянс за свободу» - Зураб Харатишвили, «Грузия среди лидеров» - Мамука Гамкрелидзе.















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