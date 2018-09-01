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США прекращают финансовую помощь Палестине
01.09.2018 20:07
США прекращают финансовую помощь Палестине. Об этом заявили в Государственном департаменте США.
Отмечается, что репутация Ближневосточного бюро ООН была подпорчена. Вашингтон же в такой ситуации не будет оказывать финансовую помощь.
В Госдепе считают эти расходы «нерациональными».
Ближневосточное бюро ООН обеспечивает помощь палестинцам живущим в Сирии, Ливии. Секторе Газа и западном берегу реки Иордан.
Международная организация уже откликнулась на решение Вашингтона. В ООН заявили, что ближневосточная программа является одной из успешных.
Уточняется, что после внесения 60 миллионов долларов в январе вместо 125- ти было заявлено, что это был последний взнос с американской стороны.
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