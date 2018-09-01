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Следственная комиссия по изучению убийства подростков в Тбилиси опубликовала первую часть заключения
01.09.2018 21:29
Временная пврламентская следственная комиссия по изучению убийства на улице Хорава опубликовала первую часть заключения, где где описаны обстоятельства установленные комиссией — что случилосб первого декабря на улице Хорава.
Первую часть заключения журналистам предоставили члены «Европейской Грузии».
«В заключении комиссии появилось новое ключевое обстоятельство, касающееся неизвестного до этого момента прокуратуре роли фигуранта в убийстве Давида Саралидзе — М.К. Комиссия добыла не одно показание, согласно которым подтверждается наличие у М.К определенного предмета, т.н лезвия и его применения в ходе драки. Согласно доказательствам, данный предмет М.К.:
A) показал своим друзьям перед школой № 51;
Б) использовал в драке под навесом против Давида Саралидзе;
C) показал своим друзьям после драки и отметил, что ударил данным предметом Давида Саралидзе.
В процессе получения показаний от свидетелей, комиссия добыла эскиз данного предмета. Важная новость для общественности заключается в том, что в материалах дела оказалась видеозапись, в которой фиксируется, как М.К. показывает своим друзьям данный предмет. Эта запись была доступна на начальном этапе расследования, однако до создания комиссии, прокуратура и следствие не зафиксировали эту важную, ключевую деталь. Получив соответствующие доказательства о новых обстоятельствах, комиссия оповестила об этом МВД и призвала ведомство к своевременному реагированию.
Наличие определенного предмета у М.К. и его использование во время драки еще более закрепляет данную комиссией промежуточную рекомендацию о начале уголовного преследования в отношении М.К по обвинению в групповом убийстве несовершеннолетнего Давида Саралидзе. Преступление квалифицируется по 2-й части статьи 109 УК Грузии, подпунктам «б» и «е», — отмечается в первой части заключения Следственной комиссии.
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