Сегодня пройдут похороны Джона Маккейна

02.09.2018 11:48 Сегодня пройдет церемония похорон сенатора Джона Маккейна. Погребение состоится в городе Аннаполис, штат Мэриленд, где находится академия ВМС, которую окончил политик.



Маккейн скончался 25 августа от опухоли мозга в возрасте 81 года. Еще при жизни он составил список гостей, которые должны присутствовать на похоронах.



В него попали практически все влиятельные американские политики, кроме президента США Дональда Трампа. Среди выступающих будут экс-президенты Барак Обама и Джордж Буш (младший).



Перед смертью сенатор распространил прощание обращение к нации. «Я старался служить нашей стране с честью. Я совершал ошибки, но надеюсь, что моя любовь к Америке их перевесит», - написал политик.



В своем обращении Маккейн также поблагодарил американцев «за честь служить им и за жизнь, которую смог себе позволить благодаря годам в армии и политике».















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