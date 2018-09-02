Депутаты Европарламента оценили выполнение Соглашения об ассоциации ЕС-Грузия

02.09.2018 14:48 Комитет по иностранным делам Европарламента обсудил первый доклад о реализации Соглашения об ассоциации между Грузией и ЕС, подготовленный депутатом Европарламентом Андрисом Мамикинсом.



В проекте доклада депутат Европарламента приветствовал прогресс Грузии в реализации Соглашения об ассоциации и призвал правительство Грузии «сохранить этот заряд и обеспечить стабильность, дальнейшие демократические реформы и экономический прогресс».



Он также призвал власти Грузии, «в соответствии с Соглашением об ассоциации, урегулировать и другие оставшиеся опасения. В частности, с точки зрения трудовых стандартов, охраны окружающей среды, дискриминации уязвимых групп и женщин». В то же время он приветствовал законодательные и институциональные шаги, которые предпринимаются для урегулирования этих вопросов.



Мамикинс считает, что Соглашение об ассоциации «принесло большие институциональные результаты Грузии», и что после его визита в Тбилиси, он обнаружил «хорошее качество координации между правительством и Парламентом в процессе европейской интеграции». По его словам, гражданское общество также «существенно вовлечено в консультациях по вопросам европейской интеграции».



Доклад от имени Мамикинса представила депутат Европарламента Клэр Муди. Мамикинс побывал в Грузии 23-24 июля этого года, и в ходе визита оценил реализацию Соглашения об ассоциации ЕС-Грузия. Соглашение об ассоциации вступило в силу 1 июля 2016 года.



Комитет по иностранным делам Европарламента также обсудил исследование о реализации Соглашения об ассоциации, которое было подготовлено независимым экспертом Ноной Микеладзе. Эксперт заявила на встрече, что, когда дело касается выполнения политической части Соглашения об ассоциации, «страна сталкивается с системным вызовом», и что «неформальное управление» остается одной из основных вызовов демократии.



Микеладзе заявила, что, хотя передача власти в 2012 году и была посчитана, как «успех грузинской демократии», годы правления Грузинской мечты показали, что «институты все еще слабы». «Грузия не смогла преодолеть существование в виде государства, где доминирует одна партия», — заявила независимый эксперт.



Она также отметила, что Конституция ограничивает полномочия президента. Грузинская мечта имеет конституционное большинство на национальном, региональном и местном уровнях, исполнительный орган доминирует над Парламентом, независимость судебной власти сомнительна, а слабость оппозиции «еще больше усиливает правящую партию, что подталкивает население, голосовать за Грузинскую мечту или вообще не участвовать в выборах».



Микеладзе заявила, что судебная система, которая является «ахиллесовой пятой» политической системы Грузии, требует проведения реформ для обеспечения независимости, непредвзятости и профессионализма судей, а также права на справедливое судебное разбирательство. «Судебная система находится под политическим влиянием групп интересов», — заявила она, добавив, что «наиболее уязвимой частью системы является прокуратура».



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