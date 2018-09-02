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Служба по управлению чрезвычайными ситуациями призывает граждан к осторожности


02.09.2018   16:02
Служба по управлению чрезвычайными ситуациями призывает граждан к особой осторожности после сбора с полей зерновых культур.

В распространенном службой заявлении отмечено, что в регионах после сбора урожая зерновых граждане в целях расчистки полей сжигают территории. В последнее время же участились факты, когда ввиду метеорологических или других причин происходит распространение пламени на масштабных территориях, и граждане не могут сдержать сознательно разожженный огонь.

«Также участились случаи, когда в такое время пожарные бригады вызываются с опозданием, из-за чего создается угроза расположенным поблизости населенным пунктам, полям и лесным массивам. Служба по управлению чрезвычайными ситуациями призывает проявить ответственность и больше осторожности, чтобы не причинить вред природе и не создавать угрозу расположенному вблизи имуществу граждан», - отмечается в заявлении службы.






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