Служба по управлению чрезвычайными ситуациями призывает граждан к осторожности

02.09.2018 16:02 Служба по управлению чрезвычайными ситуациями призывает граждан к особой осторожности после сбора с полей зерновых культур.



В распространенном службой заявлении отмечено, что в регионах после сбора урожая зерновых граждане в целях расчистки полей сжигают территории. В последнее время же участились факты, когда ввиду метеорологических или других причин происходит распространение пламени на масштабных территориях, и граждане не могут сдержать сознательно разожженный огонь.



«Также участились случаи, когда в такое время пожарные бригады вызываются с опозданием, из-за чего создается угроза расположенным поблизости населенным пунктам, полям и лесным массивам. Служба по управлению чрезвычайными ситуациями призывает проявить ответственность и больше осторожности, чтобы не причинить вред природе и не создавать угрозу расположенному вблизи имуществу граждан», - отмечается в заявлении службы.















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