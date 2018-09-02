Парламентская следственная комиссия обсудит проблемы безопасности в школах

02.09.2018 16:03 В парламенте Грузии проходит заседание временной следственной комиссии, созданной по делу об убийстве подростков на улице Хорава.



Как сообщил перед началом заседания член «Европейской Грузии» Серго Ратиани, сегодня члены комиссии обсудят проблемы, выявленные в системе образования. По его словам, эти проблемы обязательно будут отражены в заключении следственной комиссии. На сегодняшнем заседании также будет опубликован фотоматериал, отображающий сбор детей у школы до начала драки.



«Сегодня будут обсуждаться проблемы безопасности в школе. Комиссия изучила и установила, что все те нарушения, которые предшествовали событиям, развившимся на улице Хорава, имеют системный и возрастающий характер. Самое значительное нарушение - это ношение оружия, в этом направлении не эффективны действия ни школы, ни МВД. Комиссия установила, что до того, как отправиться на улицу Хорава, собрались 30-35 учащихся, это видит администрация, и этой трагедии можно было бы избежать, если бы они должным образом выполнили свои обязанности. Комиссия также установила, что Министерство образования до сих пор не изучило предпосылки этой трагедии», - сообщил Ратиани.



На сегодняшнем заседании не присутствуют члены парламентского большинства.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

