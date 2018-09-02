Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Парламентская следственная комиссия обсудит проблемы безопасности в школах


02.09.2018   16:03
В парламенте Грузии проходит заседание временной следственной комиссии, созданной по делу об убийстве подростков на улице Хорава.

Как сообщил перед началом заседания член «Европейской Грузии» Серго Ратиани, сегодня члены комиссии обсудят проблемы, выявленные в системе образования. По его словам, эти проблемы обязательно будут отражены в заключении следственной комиссии. На сегодняшнем заседании также будет опубликован фотоматериал, отображающий сбор детей у школы до начала драки.

«Сегодня будут обсуждаться проблемы безопасности в школе. Комиссия изучила и установила, что все те нарушения, которые предшествовали событиям, развившимся на улице Хорава, имеют системный и возрастающий характер. Самое значительное нарушение - это ношение оружия, в этом направлении не эффективны действия ни школы, ни МВД. Комиссия установила, что до того, как отправиться на улицу Хорава, собрались 30-35 учащихся, это видит администрация, и этой трагедии можно было бы избежать, если бы они должным образом выполнили свои обязанности. Комиссия также установила, что Министерство образования до сих пор не изучило предпосылки этой трагедии», - сообщил Ратиани.

На сегодняшнем заседании не присутствуют члены парламентского большинства.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Бахтадзе: Мы можем увеличить торговый оборот между Грузией и Азербайджаном на 50-60% за два года
За последние три недели остановились 25 завода по производству цемента
Визитеры из Индии тратят больше всех средств при посещении Грузии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Хаджимба подтвердил подлинность опубликованных материалов из взломанной почты офиса Суркова
В школы Абхазии возвращают школьную форму
Еще одна гражданка РФ стала жертвой отдыха в Абхазии
Житель Абхазии изнасиловал гражданку РФ в Гудауте
Гражданин Узбекистана пытался изнасилолвать двоих детей в Сухуми
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Посол: Для Грузии стабильность в Армении имеет большое значение
Иран и Армения призвали к расширению парламентских связей
Пашинян: Грузинский и армянский народы должны быть уверены, что в наших действиях нет никакого заговора или негативного помысла
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна