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Сенатора Маккейна похоронили с воинскими почестями
03.09.2018 11:08
В городе Аннаполисе в США похоронили сенатора Джона Маккейна. Об этом сообщает Reuters. Похоронили политика на территории Военно-морской академии, где он учился, там же прошла и церемония прощания. Маккейна проводили с воинскими почестями и при участии авиации.
На церемонию пригласили только родных и близких. В частности, президента Дональда Трампа не пригласили - политики могли проститься с Маккейном в Национальном кафедральном соборе в Вашингтоне.
Маккейн умер 25 августа, не дожив несколько дней до 82-летия. Днем ранее стало известно, что он отказался от дальнейшего лечения опухоли мозга, которую ему диагностировали в 2017 году.
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