Залкалиани: Визит Йоханнеса Хана будет способствовать дальнейшему успеху процесса европейской интеграции

03.09.2018 11:12 Глава МИД Грузии Давид Залкалиани полагает, что запланированный визит в Тбилиси еврокомиссара по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении ЕС Йоханнеса Хана будет одним из успешных и поспособствует дальнейшему успеху процесса европейской интеграции Грузии.



«Это в течение года уже второй визит еврокомиссара в Грузию, который на сей раз, связан с открытием в Тбилиси Европейской школы «Восточного партнерства». Одной из основных целей визита является основание Европейской школы «Восточного партнерства». Персонально еврокомиссару Йоханнесу Хану в открытии школы принадлежит большой вклад», - заявил министр.



Давид Залкалиани отметил, что открытие в Грузии Европейской школы является первым реализованным итогом из тех задач и целей, которые поставлены на брюссельском саммите «Восточного партнерства» в 2017 году.



«Это будет первая европейская школа за пределами ЕС, где 16-17-летние молодые люди из стран «Восточного партнерства» получат европейский диплом степени бакалавра, и фактически это еще один шаг в направлении более тесного интеграционного процесса между Евросоюзом и Грузией и странами «Восточного партнерства», - заявил министр.



По словам главы МИДа, в рамках визита речь пойдет также обо всех актуальных вопросах сотрудничества с ЕС и будут рассмотрено дальнейшее углубление сотрудничества с Евросоюзом.



«Естественно, мы будем говорить о безвизовом режиме, который является одним из важнейших достижений на пути интеграции в ЕС, а также об успешной имплементации соглашения об ассоциации, в том числе, о зоне глубокой и всеобъемлющей торговли. Мы также, естественно, поговорим о поддержке Грузии со стороны ЕС, в том числе, с финансовой точки зрения», - отметил Давид Залкалиани.



Как сообщили «IPN» в Министерстве иностранных дел, еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении ЕС Йоханнес Хан посетит Грузию 3-4 сентября 2018 года.















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