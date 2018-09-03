В проекте отчета Европарламента о выполнении соглашения об ассоциации отображается прогресс Грузии - МИД

03.09.2018 11:19 Комитет по иностранным делам Европарламента до конца текущей недели должен представить поправки и рекомендации в отчете о выполнении соглашения об ассоциации, который комитет рассмотрел на прошлой неделе – 30 августа.



Как сообщили Первому каналу в МИД, проект отчета Европарламента о Грузии, представленный докладчиком Андресом Мамикинсом, положительно оценивает как процесс выполнения соглашения об ассоциации со стороны правительства Грузии, так и прогресс и усилия правительства на пути евроинтеграции в целом.



«Европарламент приветствует значительный прогресс, достигнутый в процессе выполнения соглашения об ассоциации, и широкую поддержку политических партий и общества Грузии в отношении европейской повестки дня», — говорится в проекте отчета.



По данным внешнеполитического ведомства, документом докладчик приветствует достижения Грузии в процессе хорошего управления и обеспечения верховенства закона, в том числе с точки зрения эффективной борьбы с коррупцией, борьбы с организованной преступностью, осуществления судебной реформы, реформы публичного администрирования.



Вместе с тем, отчет еще раз подтверждает, что Евросоюз разделяет общую положительную оценку Венецианской комиссии в связи с конституционной реформой, проведенной в Грузии.



Как заявляют в МИД Грузии, в документе положительно оцениваются усилия правительства для обеспечения укрепления прав человека в стране, в том числе, создание департамента по правам человека в министерстве внутренних дел.



В контексте свободных и плюралистических СМИ, в документе отмечаются и положительно оцениваются улучшенные позиции Грузии в рейтинге «Репортеры без границ».



«Проект отчета поддерживает политику Грузии в целях решения конфликта мирным путем и ее конструктивное участие в Женевских международных переговорах. Чрезвычайно положительно оценивается инициатива правительства «Шаг к лучшему будущему».



Проект отчета подчеркивает европейскую перспективу Грузии и в нем отмечается, что любая европейская страна, согласно 49-ой статье Евросоюза, в случае удовлетворения соответствующих критериев, может подать заявку на вступление в ЕС.



Проект отчета также приветствует особые усилия правительства Грузии в отношении создания рабочих мест в стране и защиты трудовых прав, что выражается в принятии закона о безопасности труда. Проект отчета чрезвычайно положительно оценивает информационные кампании, проведенные властями Грузии, в целях ознакомления широкой общественности с выгодами соглашения об ассоциации и усилия правительства Грузии с точки зрения выполнения требований либерализации визового режима.



Проект отчета призывает стран-членов Евросоюза признать Грузию безопасной страной. Примечательно, что мониторинг осуществления соглашения об ассоциации является новой инициативой Европарламента, которую Европарламент осуществляет независимо. Мониторинг касается хода выполнения соглашения об ассоциации всех трех ассоциированных стран (Грузия, Украина, Молдова)», — отмечается в информации министерства иностранных дел Грузии.















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