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В Грузии задействуют электронные браслеты, контролирующие поведение насильников с высоким риском


03.09.2018   13:18
Директор департамента по защите прав человека министерства внутренних дел Грузии Лонда Толорая заявляет, что с будущего года будут задействованы электронные браслеты, контролирующие поведение насильников с высоким риском.

По его словам, проходят процедуры тендера для закупки браслетов.

«Ведомство работает над темой электронных браслетов. Проходят процедуры тендера. Вместе с тем, в процессе разработки находятся законодательные поправки, так как внедрение электронных браслетов нуждается в соответствующем изменении закона. Думаю, в конце года это уже будет внедрено и будет связано с инструментом по оценке рисков. В частности, мы будем использовать электронные браслеты в отношении тех насильников, по которым существует высокий риск повторения насилия. На первом этапе мы закупим 100-150 браслетов», — заявила Лонда Толорая.







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