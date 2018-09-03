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В Грузии задействуют электронные браслеты, контролирующие поведение насильников с высоким риском
03.09.2018 13:18
Директор департамента по защите прав человека министерства внутренних дел Грузии Лонда Толорая заявляет, что с будущего года будут задействованы электронные браслеты, контролирующие поведение насильников с высоким риском.
По его словам, проходят процедуры тендера для закупки браслетов.
«Ведомство работает над темой электронных браслетов. Проходят процедуры тендера. Вместе с тем, в процессе разработки находятся законодательные поправки, так как внедрение электронных браслетов нуждается в соответствующем изменении закона. Думаю, в конце года это уже будет внедрено и будет связано с инструментом по оценке рисков. В частности, мы будем использовать электронные браслеты в отношении тех насильников, по которым существует высокий риск повторения насилия. На первом этапе мы закупим 100-150 браслетов», — заявила Лонда Толорая.
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