Глава парламентского комитета по здравоохранения предложил разрешить курить марихуану с 21 года

03.09.2018 14:04 Председатель комитета по здравоохранению и социальным вопросам Акакий Зоидзе считает, что курение марихуаны должно быть разрешено только с 21 года.



По его словам, в рамках решения Конституционного суда по вопросу, должны быть жесткие регламентации.



«Моя позиция – должна произойти жесточайшая регламентация в рамках решения Конституционного суда, которое было принято несколько недель назад. Там есть очень конкретное указание, что человек свободен до тех пор, пока не нанесет ущерб третьему лицу. Должен быть определен ущерб третьему лицу. Моей инициативой будет разрешить курить марихуану с 21 года, а не с 18 лет. Марихуана действует на умственное развитие, пока не завершится умственное развитие и этот возраст – 21 год», — заявил Акакий Зоидзе.



Вместе с тем, по его словам, нужно ввести конкретные запреты на курение в общественных местах.



«Кроме того, минимум должны коснутся запреты, которые касаются табака, т.е. речь идет о курении в общественных местах, где можно нанести вред третьему лицу. А также в отношении определенных профессий, которые, например, касаются здоровья человека – врач, водитель и т.д., от которых требуется концентрация внимания, необходим контроль», — заявил Акакий Зоидзе.



По его словам, будущее поколение должно быть информировано о рисках и нужно вложить деньги в соответствующие образовательные программы. Комитет по здравоохранению поставит эти требования во время обсуждения бюджета в сентябре.















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