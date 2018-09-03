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Кетеван Цихелашвили примет участие в заседании комиссии НАТО-Грузия в Брюсселе
03.09.2018 14:08
Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили посетит Брюссель, где в штаб-квартире НАТО состоится заседание комиссии НАТО-Грузия по вопросам урегулирования конфликтов и примирения.
По информации аппарата госминистра, партнеры НАТО проявили высокий интерес к проведению мирной политики правительства Грузии, в том числе и к мирной инициативе «Шаг к лучшему будущему», ситуации на оккупированных территориях, а также Женевским международным переговорам и осуществлению Механизма превенции инцидентов и реагирования на них.
Рабочий визит Кетеван Цихелашвили в Брюссель состоится 4-5 сентября.
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