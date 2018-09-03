Грузия принимает участие в международных военных ученияхя Rapid Trident 2018

03.09.2018 15:54 На базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного состоялось открытие многонациональных украинско-американских командно-штабных учений с привлечением войск «Репид Трайдент - 2018» («Rapid Trident - 2018»)



В церемонии приняли участие личный состав и командиры контингентов всех стран-участниц учений, соруководители обучения (от Украины - генерал-майор Эдуард Москалев, от Соединенных Штатов Америки - полковник Тим Кливленд), представители государственных органов стран-соруководителей и участников обучения.



«Целью обучения является приобретение возможностей различных силовых структур Украины, - отметил соруководитель учений с Украинской стороны заместитель командующего войсками оперативного командования «Восток» генерал-майор Эдуард Москалев. - Для получения этой цели у нас есть все необходимое».



«Эти учения - это уникальная возможность для всех командиров проверить боеспособность своих подразделений, отработать тактику действий совместно на одной территории, - сказал соруководитель учений с американской стороны полковник Тим Кливленд. - Это очень хорошая возможность для стран союзников и партнеров поработать с украинской стороной, передавать опыт и учиться самим».



«Для меня есть настоящим удовольствием присутствовать на открытии учений, - отметила Посол США в Украине Мари Йованович. - США принимают участие в этих учениях из-за того, что мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы прочные когда мы действуем вместе - это истинна, как для военных так и всего гражданского общества».



В этом году «Репид Трайдент - 2018» является самым масштабным совместным сухопутным обучением подразделений Вооруженных Сил Украины, других военных формирований Украины (Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины и Управления Государственной охраны) и военных подразделений иностранных государств. В нем принимают участие воинские подразделения 10 стран-членов НАТО и 4 стран - партнеров НАТО, всего - 14 стран. А именно - Украина, США, Азербайджан, Болгария, Великобритания, Грузия, Дания, Канада, Литва, Молдова, Германия, Румыния, Польша, Турция. Также в нынешнем «Репид Трайдент» принимают участие военнослужащие многонациональной Литовско-польско-украинском бригады имени великого гетмана Константина Острожского.



В целом, к учениям привлечены более 350 единиц техники 2200 тыс военнослужащих, которые тренируются на одном из крупнейших в Европе Яворовском военном полигоне. Учения продлятся 2 недели (до 15 сентября включительно) и будут состоять из двух фаз - командно-штабной и полевой. За это время украинские военные и их коллеги из стран - партнеров отработают ряд задач как боевого, так и логистического и гуманитарного характера.















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