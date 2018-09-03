Израиль ускорит рассмотрение вопроса легального трудоустройство граждан Грузии в 2019 году - посол

03.09.2018 16:03 Вопрос легального трудоустройства граждан Грузии в Израиле стоит на повестке дня правительства, — об этом заявил посол Израиля в Грузии Шабтай Цур.



По его словам, после снижения статистики нелегальной миграции, работа по этому вопросу будет активизирована, что станет возможным к 2019 году.



«В 2014 году, когда отменили визовый режим между Грузией и Израилем, в Грузию стали приезжать много туристов. К сожалению для нас, в течение последних двух лет мы обнаружили, что приблизительно до 15 тысяч граждан нелегально работали в Израиле. В связи с этим состоялся диалог между министерствами иностранных дел Израиля и Грузии, во время чего рассмотрели, как можно продвинуть этот вопрос. В Израиле и сегодня есть лица, которые пытаются продолжить нелегально работать в Государстве Израиль. Было решено, что если нелегальная работа прекратится и статистика снизится, в будущем будет разговор о том, как можно дать стране официальную квоту, чтобы граждане Грузии работали официально», — отметил посол.



По его словам, если статистика с этой точки зрения в 2017 году была высокой, в 2018 году есть довольно хорошие показатели и нелегальные отправления снизились почти на 70 процентов.



«Я верю, что в 2019 году это направление будет ускорено», — заявил Шатбай Цур.















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