Сэм Паттен пытается шантажировать Саакашвили - экс-президент опубликовал его сообщения

03.09.2018 17:10 Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили выступил со скандальным заявлением. В эфире CNN бывший президент Грузии обнародовал короткое текстовое сообщение, которое прислал за несколько минут до начала интервью бывшему начальнику администрации Саакашвили один из фигурантов дела о российских связях, лоббист Сэм Патен.



Михеил Саакашвили зачитал в прямом эфире текст, и обвинил Сэма Патена в шантаже.



"Сэм Патен вернулся в Грузию в 2011 году как участник операции, которая шла под руководством России, чтобы помочь связанному с "Газпромом", и его крупнейшему дольщику, олигарху Иванишвили, который прибрал к рукам всю Грузию.



Пол Манафорт тоже несколько раз приезжал в Грузию. Сэм Патен активно был включен в пророссийскую пропаганду, и распространении-манипуляции грязной информации.



"Они нанесли вред интересам Соединенных штатов в регионе. Они не только допустили, чтобы русские захватили власть в Грузии, но и пошли против интересов национальной безопасности Америки.



"Когда я узнал, что этому человеку предъявили обвинение, я вспомнил, какие они использовали грязные методы, что позже в том же виде мы видели в разных странах, в том числе здесь в Америке.



"Сегодня этот человек написал бывшему начальнику моей администрации этот текст: "Сейчас же прекратите ваши тролли, в противном случае начну распространять кое-что про Мишу, лучше, чтобы я не делал этого. Миша знает, о чем я говорю".



Откровенно говоря, сейчас у меня есть более важные проблемы, это открытый шантаж российского типа. Эти люди связаны с русскими, их нанимают, и они сделают любую гадость. Они готовы врать, идти против интересов Америки, пойти на шантаж. То, что он сделал против меня, явствует, на что эти люди пойдут"- заявил Саакашвили.



47-летний лоббист Сэм Паттен, признал, что он не зарегистрировался в США в качестве иностранного агента, когда занимался продвижением интересов украинской политической партии. Характер его сотрудничества неясен. Паттен работал с Манафортом и на украинские кампании, и, по сообщениям, участвовал в микроцелевых операциях с Cambridge Analytica".



Соглашение о признании вины Паттена включает в себя также предположение, что инаугурационный комитет Трампа ненадлежащим образом принял средства от иностранца. Паттен признался также, что он незаконно помог украинскому олигарху купить билет на инаугурацию Трампа.



Следует отметит, что на странице в сети Фейсбук есть фотография Паттена и с министром юстиции Грузии Тееи Цулукиани. В нем Паттен намекает на своей роли в том, что Цулукиани стала министром юстиции. Именно Цулукиани является бессменным министром в правительстве Иванишвили на протяжении многих лет. Предполагается, что Паттен представлял интересы не только Януковича, но и Бидзины Иванишвили (возможно через Цулукиани), когда грузинский олигарх всеми правдами и неправдами прибрал к рукам власть в Грузии.

















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