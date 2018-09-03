Штраф за курение табака в общественном транспорте, возможно, сократится с 500 до 200 лари

03.09.2018 18:55 Объем штрафа за курение табака в общественном транспорте, возможно, уменьшится.Соответствующие изменения войдут в закон «О контроле табака», инициатором которого является парламентский комитет здравоохранения.



Согласно изменениям, невыполнение требования водителя транспорта о запрете на курение в соответствующем транспортном средстве, или не пресечение правила о запрете на курение табака будет штрафоваться 200 лари вместо 500.



Согласно законопроекту, с 1000 лари до 400 лари сокращается штраф в случае повторного нарушения.



Кроме того, курение табака физическим лицом в строении, принадлежащей ему собственности на территории или в общественном транспорте, где курение запрещено, будет караться штрафом в 100 лари, в случае повторного нарушения сумма штрафа возрастет вдвое.



Инициирование данного законопроекта произойдет на завтрашнем заседании.



Ограничения по курению табака в Грузии были задействваны с первого мая этого года.















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