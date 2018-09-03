|
|
К «Европейской Грузии» присоединились несколько человек из «Национального движения»
03.09.2018 19:02
Один из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава заявляет, что партии присоединились несколько человек из «Национального движения».
По его словам, из «Национального движения» в «Европейскую Грузию» перешли: глава Тбилисского штаба Давид Авалиани, руководитель женской организации Мариам Раминашвили, один из кандидатов в мажоритарии Глданского округа Коба Закареишвили, а также один из исполнительных секретарей Бесарион Арвеладзе и кандидат в мажоритарии Дидубе Давид Напетваридзе.
По словам Угулава, это – лишь малый перечень тех людей, которые присоединились к «Европейской Грузии».
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна