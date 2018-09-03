К «Европейской Грузии» присоединились несколько человек из «Национального движения»

03.09.2018 19:02 Один из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава заявляет, что партии присоединились несколько человек из «Национального движения».



По его словам, из «Национального движения» в «Европейскую Грузию» перешли: глава Тбилисского штаба Давид Авалиани, руководитель женской организации Мариам Раминашвили, один из кандидатов в мажоритарии Глданского округа Коба Закареишвили, а также один из исполнительных секретарей Бесарион Арвеладзе и кандидат в мажоритарии Дидубе Давид Напетваридзе.



По словам Угулава, это – лишь малый перечень тех людей, которые присоединились к «Европейской Грузии».















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