В ЕС продлили еще на полгода санкции против РФ

03.09.2018 19:14 В Евросоюзе решили еще на полгода продлить санкции против политиков и компаний из Российской Федерации (РФ) в связи с оккупацией украинских территорий.



Об этом в понедельник, 3 сентября, сообщил брюсселський корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Тwitter, передает РБК – Украина.



По его словам, всего в списке 154 человека и 44 субъекта предпринимательской деятельности.



"Сегодня дипломаты ЕС решили продлить срок действия визового запрета и заморозить активы еще на шесть месяцев против политиков из России и сепаратистов в Крыму и на Донбассе. Очевидно, Захарченко будет удален из списка", - написал Йозвяк.















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