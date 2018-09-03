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В ЕС продлили еще на полгода санкции против РФ


03.09.2018   19:14
В Евросоюзе решили еще на полгода продлить санкции против политиков и компаний из Российской Федерации (РФ) в связи с оккупацией украинских территорий.

Об этом в понедельник, 3 сентября, сообщил брюсселський корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Тwitter, передает РБК – Украина.

По его словам, всего в списке 154 человека и 44 субъекта предпринимательской деятельности.

"Сегодня дипломаты ЕС решили продлить срок действия визового запрета и заморозить активы еще на шесть месяцев против политиков из России и сепаратистов в Крыму и на Донбассе. Очевидно, Захарченко будет удален из списка", - написал Йозвяк.






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