МИД РФ утверждает, что открытие визового центра в Грузии упростило получение российских виз

03.09.2018 19:48 МИД России отмечает, что открытие Российского визового центра в Тбилиси значительно облегчило процедуру получения виз в РФ, исчезли многочисленные жалобы. Об этом говорится в сообщении дипведомства в Facebook.



"Исчезли многочисленные жалобы, поступавшие ранее ежедневно в МИД России от граждан Грузии и приглашавших их российских родственников, которые сетовали на сложности в получении российской визы", - констатировали в министерстве.



"Грузинские СМИ изобилуют материалами, которые свидетельствуют о том, что на фоне неуклонного роста интереса граждан Грузии к поездкам в Россию недобросовестные посредники в последние годы фактически развернули масштабный теневой бизнес, наживаясь на продаже заявителям мест в электронной очереди в визовый отдел Секции [интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии], - отмечается в сообщении. - Исходя из того, что писали возмущенные граждане в министерство, оккупировавшие близлежащие к консульскому отделу секции районы дельцы пытались зарабатывать на этом до $500 с каждого желающего оформить визу побыстрее. В подобных обстоятельствах многие граждане Грузии вынужденно отказывались от поездок в Россию вовсе".



Такое положение дел "не могло оставаться без внимания" с российской стороны. "Открытие полноценного визового центра не вызывает особой радости у тех, кто лишился своего, мягко говоря, "грязного бизнеса" и по-прежнему тщетно пытается нагнетать напряженность вокруг консульского отдела секции", - указали в МИД РФ.



Соискатели российской визы могут подать документы в 16 окнах центра, которые обслуживают более 150 посетителей ежедневно. Сотрудники центра исходят из того, что в этом месяце удастся ликвидировать очередь, растянутую ранее на четыре-пять месяцев вперед. "Уже сейчас срок ожидания приема по предварительной записи [спустя две недели после запуска визового центра] сократился до пяти рабочих дней", - констатировали в МИД РФ.















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