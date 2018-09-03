В 2012-2017 гг гражданство Грузии получили 32 017 иностранцев, 61% из них - граждане России

03.09.2018 20:18 В ноябре текущего года читатель нашей веб-страницы обратился к нам с просьбой перепроверить количество людей, получивших гражданство Грузии в 2012-2017 годы. О фактах возросшего количества получения гражданства в последнее время говорил и лидер партии "Демократическая Грузия" Дмитрий Лорткипанидзе. Он отметил, что ссылается на официальную информацию Министерства юстиции. Дмитрий Лорткипанидзе передал данную статистику "Факт-метру".



Согласно информации Минюста, с 2012 года по апрель 2017 года гражданство Грузии получили 32 017 лиц. В 2012 году гражданами Грузии стали 7 108 человек, в 2013 году 9 626, в 2014 году 4 957, в 2015 году 4 408, в 2016 году 4 643, а по состоянию на 27 апреля 2017 года - 1 275 человек. Важный факт, что среди лиц, получивших гражданство Грузии, в 31 455 случаях гражданство дали в порядке исключения. По упрошенному правилу гражданами Грузии стали 504 человека, в обычном порядке 40, а по специальному правилу- 18 человек.



Для выяснения того, чем вызван такой высокий показатель получения гражданства в порядке исключения, "Факт-метр" связался с администраций президента Грузии. В письме из администрации президента детально пояснили процедуры получения гражданства в порядке исключения. Однако мы не получили ответ на информацию, запрошенную нами (чем вызваны частые случаи выдачи гражданства в порядке исключения). По информации администрации президента Грузии, ведомство не уполномочено выдавать аналитическую информацию, и комментировать причинно-следственную связь в связи с данной темой. Для получения этой информации изданию советовали обратиться в Агентство развития сервисов.



Примечательно, что во время получения гражданства в порядке исключения лицо не теряет гражданство другой страны автоматически. Это единственный путь, чтобы человек наряду с получением гражданства Грузии сохранил и гражданство другого государства. Именно поэтому можно считать, что высокий показатель получения гражданства в порядке исключения вызван этим обстоятельством.



Следует отметить, что из 31 455 случаев выдачи гражданства в порядке исключения 19 582 случая приходится на граждан России. На втором месте - граждане Турции - 3135. Далее (по упрощенной схеме, в порядке исключения и в обычном порядке): США (1 686), Греция (1 290), Израиль (1 188), Армения (1 122), Украина (734), Азербайджан (500, из них 488 по упрощенной схеме), Великобритания (255), Франция (244)



В последнее время часто апеллируют тем, что особенно увеличилась выдача гражданства Грузии в упрощенном порядке гражданам Ирана, Индии, Ирака, Китая, и других стран Азии. Однако статистика явствует, что с 2012 года по апрель 2017 года гражданство Грузии в целом получили чуть более 200 человек из этих стран.















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