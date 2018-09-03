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Залкалиани: Я детально ознакомил Йоханнеса Хана с положением на оккупированных территориях


03.09.2018   22:51
«Я детально ознакомил г-на Йоханнеса Хана с тем положением, которое создалось на оккупированных территориях», - заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани по завершении встречи с еврокомиссаром по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении ЕС Йоханнесом Ханом. По словам Залкалиани, важна помощь Евросоюза Грузии в плане консолидации международного содружества.

«На встрече у нас была возможность поговорить о многих вопросах, в том числе о текущих темах в регионе. Я детально ознакомил г-на Йоханнеса Хана с тем положением, которое создалось на оккупированных территориях, в особенности о ситуации, сложившейся в направлении Абхазии и Цхинвали в последний период, о нарушениях фундаментальных прав человека, недоступности для людей образования, о невозможности повидаться с близкими.

Важно, чтобы со стороны Евросоюза, который является одним из главных акторов формата Женевских международных переговоров, было предпринято больше шагов с точки зрения консолидации международного содружества, чтобы у нас был значительный прогресс в плане имплементации соглашения о прекращении огня 2008 года», - заявил Залкалиани.

Министр сообщил также, что в ходе встречи были рассмотрены и успехи Грузии с точки зрения соглашения об ассоциации с ЕС. В рамках двухдневного визита Йоханнеса Хана в Грузию запланированы также встречи с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили и премьер-министром Мамукой Бахтадзе.






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