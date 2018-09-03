Йоханнес Хан: В направлении свободной торговли и соглашения об ассоциации существует потенциал

03.09.2018 22:57 «В направлении реализации свободной торговли и соглашения об ассоциации, Грузия, вероятно, является наиболее развитым партнером, однако у нас нет возможности расслабляться, существует потенциал, который должен быть реализован», — заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан после встречи с министром иностранных дел Давидом Залкалиани на совместном брифинге.



«Я хочу поблагодарить вас, господин министр, вас и вашу команду за блестящую встречу, которая видится мне продолжением того, что определило предыдущее правительство. Но мы также установили дружеские рабочие отношения, когда вы были в Брюсселе вместе с премьер-министром в июле. Обмен постоянными взглядами очень важен, и я рад, что мы нашли пути и средства для создания специального формата, который включает особые отношения между Грузией и ЕС и это мероприятие состоится 31 ноября в Брюсселе, между комиссией и правительством Грузии. Мы хотим обменяться теми направлениями, в которые мы можем позже инвестировать, чтобы углубить сотрудничество. Это очень важно, потому что Грузия является стратегическим партнером », — сказал еврокомиссар.



Йоханнес Хаан положительно оценил подписание Грузией прозрачного трансевропейского документа, который, по его словам, открывает новые возможности.



«Что касается реализации свободной торговли и соглашения об ассоциации, то Грузия, вероятно, является наиболее развитым партнером, но у нас нет возможности расслабиться. Ряд возможностей еще должен быть использован. Существует потенциал для реализации. В этой связи я высоко оцениваю, что новое правительство подписало документ трансевропейской сети, который позволяет нам оказывать финансовую поддержку развитию сети здесь, в Грузии. Мы считаем, что это очень важный вклад со стороны ЕС, который сблизит Грузию и партнеров с Евросоюзом. Материализация этих отношений позволила нам основать европейскую школу «Восточного партнерства» в Тбилиси », — отметил Хан.















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