Япония упрощает визовый режим для граждан Грузии

04.09.2018 11:56 Япония упрощает визовый режим для граждан Грузии, — об этом на пресс-конференции в Тбилиси заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно.



По оценке министра, упрощение визового режима будет способствовать углублению отношений между народами.



Согласно пресс-релизу, распространенному внешнеполитическим ведомством Японии, планируется принять практику многоразовых виз для граждан Грузии.



Министр иностранных дел Японии Таро Коно находится в Грузии с официальным визитом. Таро Коно сегодня встретился с грузинским коллегой Давидом Залкалиани. После встречи было оформлено соглашение, согласно которому, Япония выделит Грузии 343 млн долларов на строительство участка Шорапани-Аргвета скоростной Восточно-Западной скоростной автомагистрали.















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