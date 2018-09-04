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Япония упрощает визовый режим для граждан Грузии
04.09.2018 11:56
Япония упрощает визовый режим для граждан Грузии, — об этом на пресс-конференции в Тбилиси заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно.
По оценке министра, упрощение визового режима будет способствовать углублению отношений между народами.
Согласно пресс-релизу, распространенному внешнеполитическим ведомством Японии, планируется принять практику многоразовых виз для граждан Грузии.
Министр иностранных дел Японии Таро Коно находится в Грузии с официальным визитом. Таро Коно сегодня встретился с грузинским коллегой Давидом Залкалиани. После встречи было оформлено соглашение, согласно которому, Япония выделит Грузии 343 млн долларов на строительство участка Шорапани-Аргвета скоростной Восточно-Западной скоростной автомагистрали.
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