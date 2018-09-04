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Йоханнес Хан указал на необходимость реформирования судебной системы Грузии
04.09.2018 11:58
«У Грузии постоянно есть вызовы, однако по сравнению с другими странами, она выглядит намного лучше», — об этом журналистам заявил еврокомиссар по вопросам европейской политики добрососедства и расширения Йоханнес Хан после встречи с учениками Европейской школы «Восточного партнерства».
На вопрос о вызовах, стоящих перед Грузией, еврокомиссар ответил, что очень важна независимая, прозрачная и профессиональная судебная система.
«В коммунистическом мире эта система играла значительную роль, так как не было доверия к ней. Эта система должна быть создана. Особое внимание нужно уделить судам первой и второй инстанции, что является особо важным для рядовых граждан. Говоря о вызовах, особо важна свобода СМИ», — заявил Йоханнес Хан.
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