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Йоханнес Хан указал на необходимость реформирования судебной системы Грузии


04.09.2018   11:58
«У Грузии постоянно есть вызовы, однако по сравнению с другими странами, она выглядит намного лучше», — об этом журналистам заявил еврокомиссар по вопросам европейской политики добрососедства и расширения Йоханнес Хан после встречи с учениками Европейской школы «Восточного партнерства».

На вопрос о вызовах, стоящих перед Грузией, еврокомиссар ответил, что очень важна независимая, прозрачная и профессиональная судебная система.

«В коммунистическом мире эта система играла значительную роль, так как не было доверия к ней. Эта система должна быть создана. Особое внимание нужно уделить судам первой и второй инстанции, что является особо важным для рядовых граждан. Говоря о вызовах, особо важна свобода СМИ», — заявил Йоханнес Хан.






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